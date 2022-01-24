экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Грузовые поезда Китай-Европа стимулируют потоки иностранной валюты в Монголию, - заявил чиновник

CentralAsia (MNG) -  По словам высокопоставленного представителя монгольских железных дорог, грузовые поезда Китай-Европа имеют решающее значение для Монголии, поскольку они увеличивают приток иностранной валюты в ее экономику.

«Движение грузовых поездов Китай-Европа через территорию Монголии очень важно для монгольской экономики, поскольку все сборы за услуги грузовых поездов оплачиваются в иностранной валюте, что увеличивает ее валютные резервы», - заявил Амарбаясгалан Алтаншагай, начальник отдела контейнерных грузовых перевозок Улан-Баторской железной дороги, официального железнодорожного оператора Монголии.

Отметив, что количество грузовых поездов, проходящих через территорию Монголии по маршруту Китай-Европа, растет из года в год, он сказал, что в 2021 году через Монголию проследовало в общей сложности 2513 таких поездов, что примерно на 200 больше, чем в предыдущем году.

В прошлом году грузовые поезда Китай-Европа принесли не менее 166 миллиардов тугриков (58,2 миллиона долларов США) только для железнодорожного сектора Монголии, сказал он, подчеркнув, что эта услуга также принесла значительные доходы другим секторам в стране, таким как частный сектор. транспорт.

Монголия стремится стать транзитным государством, предлагая кратчайший путь из Европы в Азию через свою территорию, заявил президент Монголии Хурэлсух Ухнаа.

По словам Амарбаясгалан Алтаншагай, цель «Транзитная Монголия», предложенная президентом, может быть полностью достигнута. «Мы считаем, что грузовой поезд Китай-Европа через территорию Монголии является частью реализации цели».

По словам Амарбаясгалан Алтаншагай, для увеличения количества грузовых поездов в будущем необходимо увеличить пропускную способность на пограничных станциях и количество пограничных выездов или маршрутов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Команда Монголии по киберспорту выиграла приз в размере $70 тыс.
  • ВМС США перехватили судно, шедшее из Ирана
  • Большинство больных в реанимации вообще не привиты и не получали дополнительных доз, - врач Улан-Батора


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com