Грузовые поезда Китай-Европа стимулируют потоки иностранной валюты в Монголию, - заявил чиновник

CentralAsia (MNG) - По словам высокопоставленного представителя монгольских железных дорог, грузовые поезда Китай-Европа имеют решающее значение для Монголии, поскольку они увеличивают приток иностранной валюты в ее экономику.

«Движение грузовых поездов Китай-Европа через территорию Монголии очень важно для монгольской экономики, поскольку все сборы за услуги грузовых поездов оплачиваются в иностранной валюте, что увеличивает ее валютные резервы», - заявил Амарбаясгалан Алтаншагай, начальник отдела контейнерных грузовых перевозок Улан-Баторской железной дороги, официального железнодорожного оператора Монголии.

Отметив, что количество грузовых поездов, проходящих через территорию Монголии по маршруту Китай-Европа, растет из года в год, он сказал, что в 2021 году через Монголию проследовало в общей сложности 2513 таких поездов, что примерно на 200 больше, чем в предыдущем году.

В прошлом году грузовые поезда Китай-Европа принесли не менее 166 миллиардов тугриков (58,2 миллиона долларов США) только для железнодорожного сектора Монголии, сказал он, подчеркнув, что эта услуга также принесла значительные доходы другим секторам в стране, таким как частный сектор. транспорт.

Монголия стремится стать транзитным государством, предлагая кратчайший путь из Европы в Азию через свою территорию, заявил президент Монголии Хурэлсух Ухнаа.

По словам Амарбаясгалан Алтаншагай, цель «Транзитная Монголия», предложенная президентом, может быть полностью достигнута. «Мы считаем, что грузовой поезд Китай-Европа через территорию Монголии является частью реализации цели».

По словам Амарбаясгалан Алтаншагай, для увеличения количества грузовых поездов в будущем необходимо увеличить пропускную способность на пограничных станциях и количество пограничных выездов или маршрутов.

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