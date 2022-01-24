В Монголии создана правовая среда для электронного перехода

CentralAsia (MNG) - Постоянный комитет по инновациям и электронной политике провел 20 января пресс-конференцию, чтобы представить информацию о своей работе во время осенней сессии парламента 2021 года.

Постоянный комитет собирался восемь раз и разработал пять законопроектов, которые были одобрены парламентом на осенней сессии. В частности, были приняты Закон об информационной прозрачности, Закон о защите личной информации, Закон об электронной подписи, Закон о поставщиках услуг виртуальных активов и первый Закон о кибербезопасности.

Председатель постоянного комитета Н.Учрал отметил, что принятие этих законов создало правовую среду для того, чтобы Монголия шла в ногу с Четвертой промышленной революцией и осуществляла электронный переход.

Всего в Закон об информационной прозрачности включено 68 видов информации пяти типов, а Закон о защите личной информации определяет такие термины, как неприкосновенность частной жизни, конфиденциальная информация, контролер, обработчик, генетическая и биометрическая информация на основе стандартов других стран. Он также регулирует условия сбора, обработки и использования конфиденциальных человеческих и биометрических данных и их использования в исторических, научных исследованиях и аналитических целях, по словам Н.Учрал.

Закон включает положение о размещении оборудования для аудио- и видеозаписи, требования к системам аудио- и видеозаписи, а также соответствующие запреты и контроль.

В соответствии с Законом об электронной подписи Генеральная служба государственной регистрации бесплатно предоставит всем гражданам электронную подпись для создания условий для получения гражданами государственных и банковских услуг в режиме онлайн. Он отражает, что гражданину разрешено иметь столько электронных подписей, сколько он хочет. Срок действия электронной подписи можно будет продлевать каждые пять лет.

Депутат Г.Амартувшин сообщил, что Закон о поставщиках услуг виртуальных активов предусматривает налогообложение доходов от реализации и оказания услуг, создание правовой базы для освобождения поставщика финансовых услуг от НДС и наложение штрафных санкций на нарушителей. Комиссия по финансовому регулированию будет нести ответственность за регистрацию, надлежащее управление, деятельность, требования к отчетности поставщиков услуг виртуальных активов, определение акционерного капитала и собственного капитала, удаленные и выездные проверки, ограничения и приостановки.

Депутат Э.Батшугар говорит, что Закон о кибербезопасности предусматривает, что спецслужбы проводят оценку рисков кибербезопасности государственных юридических лиц, гарантируют специальное оборудование и программное обеспечение, управляют лабораториями цифрового анализа и оценивают проекты и программы, которые будут реализованы за счет кредитов и грантов. Он отметил, что все спецслужбы будут нести единоличную ответственность за кибербезопасность.

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