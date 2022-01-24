Мисс Мира-2021: Монгольская красавица выйдет в финал в марте

CentralAsia (MNG) - Финал конкурса «Мисс Мира-2021», который был перенесен из-за пандемии, состоится 16 марта. Мисс А.Бөртэ-Ужин успешно представляла Монголию на конкурсе в прошлом году и выиграла в номинации «Мисс Талант». В итоге она соревновалась с красавицами из 130 стран, стала победительницей талант-шоу и вышла в полуфинал конкурса.

А.Бөртэ-Ужин написала на своей странице 23 января 2021 года: «Финал конкурса «Мисс Мира» состоится 16 марта на стадионе Сан-Хуан в Пуэрто-Рико. Из-за пандемии в финал вернутся только красавицы из топ-40 стран, а главные красавицы из других стран будут представлены онлайн».

Мисс Монголия входит в число 15 лучших участниц.

Мисс МонголияА.Бөртэ-Ужин окончила Университет Культуры и Искусств по специальности учитель танцев. Сейчас ей 23 года.

«Сделать буду все возможное, чтобы завоевать корону. Я думаю, что будущие цели уводят человека долгий путь. Я не говорю, что буду вознаграждена только за таланта. Я сделаю все возможное, чтобы перенесу домой корону конкурса Мисс Мира», — сказала она.

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