В Брюсселе участников акции против санитарных мер разогнали слезоточивым газом

CentralAsia (CA) - Полиция применила слезоточивый газ и водомет на акции против санитарно-карантинных мер в Брюсселе, сообщает издание Le Soir.

"Полиция использовала водомет и слезоточивый газ против протестующих после того, как те начали кидать в полицию предметы", - говорится в сообщении издания.

По данным Le Soir со ссылкой на местную полицию, на акцию протеста в столице Бельгии вышли около 50 тысяч человек.

По данным ТАСС, демонстранты призвали к отставке правительства за нарушение конституции. Протестующие озвучили петицию с таким требованием на митинге в Парке Пятидесятилетия, которым завершился марш за свободу. По мнению большинства граждан европейского города, правительству королевства необходимо подать в отставку, а в Бельгии следует провести внеочередные выборы, пояснили участники демонстрации.