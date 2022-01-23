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В Китае выявили 72 заразившихся коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду

CentralAsia (CA) -  В Китае с 4 по 22 января выявили 72 случая заражения коронавирусом среди членов иностранных делегаций, которые прибыли на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится на сайте Игр.

В этот период в Китай прибыли 2586 членов делегаций, из них 171 спортсмен и официальное лицо, а также 2415 гостей других категорий.

По прилете в аэропорту было выявлено 39 случаев заражения коронавирусом, еще 33 случая — в так называемых закрытых пузырях. Это строго определенные зоны, где будут жить прибывшие в Пекин спортсмены и другие члены делегаций. Перемещение внутри этих пузырей строго регламентировано, а выход за их пределы не предусмотрен. Это сделано для обеспечения безопасного проведения соревнований в условиях пандемии. Участники смогут перемещаться только между объектами, связанными с Играми, для тренировок, соревнований и работы.

К настоящему времени среди атлетов и официальных лиц заразившихся не выявлено.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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