Президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс принял участие на поминальной службе в годовщину смерти монголки

Уламбаяр Сурэнхор, вдовец Уранцэцэг Цэрэндорж, держит фотографию своей жены на поминальной мессе в церкви Святого Кевина

CentralAsia (MNG) - «Она была другом для всех, она была наставником» — дань уважения матери двоих детей Уранцэцэг Цэрэндорж в Дублине

Президент Майкл Д. Хиггинс присоединился к семье и друзьям, когда они посетили специальную поминальную службу, которая прошла в церкви Святого Кевина в Дублине.

Президент Майкл Д. Хиггинс назвал смерть гражданина Монголии Уранцэцэг Цэрэндорж почти год назад «опустошительной трагедией, которая затрагивает всех нас».

Г-н Хиггинс присоединился сегодня к семье и друзьям г-жи Уранцэцэг на специальной поминальной службе, которая прошла в церкви Святого Кевина в Дублине, 8, в воскресенье днем, на которую собралось большое количество людей разных вероисповеданий и происхождения.

Члены монгольской общины в Ирландии заполнили три задних ряда церкви, и их тепло приветствовал как «особых гостей» главный священнослужитель отец Жерар Дейган.

Выступая после службы, Уламбаяр Сурэнхор описал свою покойную жену как центральную часть монгольской общины в Ирландии.

«В прошлом году был карантин, поэтому мы не могли делать ничего большего, чем месса. Она была очень известна в монгольском сообществе, она была прекрасным человеком, и монгольский народ хотел показать свое уважение к ней и моей семье», — добавил он.

Юбилейное мероприятие было организовано Гончигханд Бямбаа, которая назвала г-жу Уранцэцэг «нашей прекрасной сестрой».

«Она была основным членом нашего сообщества, она дружила со всеми, она наставляла многих монголов, которые приземлились здесь. Мы хотели бы помнить ее, мы хотели бы почтить ее», — сказала она.

Г-жа Гончигханд Бямбаа добавила: «На самом деле мне сегодня не грустно, это была прекрасная служба… Монголы снова почувствовали любовь ирландского общества, и я думаю, что монголы очень счастливы, и мы все искренне удивлены тем, как люди отреагировали сегодня».

На поминовении также присутствовали бывший лорд-мэр Дублина Хейзел Чу и TD Дублина Дженнифер Кэрролл МакНил.

Выступая после службы, президент Хиггинс сказал, что смерть г-жи Уранцэцэг была «опустошительной трагедией, которая затрагивает всех нас».

«Я очень хотел, чтобы ее муж и ее дочь, которые в этом году получают свидетельство об увольнении, знали, что мы солидарны с ними… Для меня большая честь прийти вместе, и я просто хотел поблагодарить людей, которые предоставили мне услугу. внимание, поэтому я могу признать это по-своему», — сказал он.

Г-н Сурэнхор недавно говорил о трудностях, с которыми он сталкивается в обеспечении подходящего жилья для него и его дочери после смерти его жены.

Президент Хиггинс добавил, что он «очень хорошо понимает их потребности в жилье» и «они должны быть удовлетворены».

Уранцэцэг Цэрэндорж несколько лет до своей смерти жила в Ирландии и работала уборщицей. Ее муж Уламбаяр до сих пор живет в Дублине с их 17-летней дочерью, а их сын, которому за 20, живет в Монголии. 48-летняя умерла 3 февраля 2021 года.

15-летнему подростке, имя которого не может быть названо, поскольку он несовершеннолетний, было предъявлено обвинение в ее убийстве, и в этом году он предстанет перед судом.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения