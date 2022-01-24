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Большинство больных в реанимации вообще не привиты и не получали дополнительных доз, - врач Улан-Батора

CentralAsia (MNG) -  Совместная группа Минздрава и Государственной инспекции посетила Брайонный центр здоровья Баянгол и больницы, где проходят лечение больные COVID-19.

В ходе визита они ознакомились с работой стационарной, рентгенологической и ковидной поликлиники при штабе скорой помощи по COVID-19 района Баянгол.

В Госпитале ветеранов по приказу министра здравоохранения открывается 150 коек. Большинство пациентов, поступивших в отделение реанимации больницы, были старше 65 лет и имели сопутствующие заболевания.

По словам врача ковидной реанимации, большинство госпитализированных пациентов вообще не были вакцинированы, некоторые были вакцинированы двумя дозами и не получили дополнительную дозу или третью дозу, что является осложнением.

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