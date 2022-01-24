Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

Армен Саркисян

CentralAsia (CA) - Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства.

«Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы в течение около четырех лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике», — сказал он.

Саркисян был избран главой государства парламентом в 2018 году. После конституционных реформ 2015 года страна перешла на парламентскую форму правления. Таким образом, полномочия президента являются исключительно представительскими, сам он избирается парламентом сроком на семь лет. Саркисян — дипломат, в 1996–1997 годах возглавлял армянское правительство, он был выдвинут фракциями правящей тогда Республиканской партии Армении и ее коалиционного партнера — левонационалистической партии «Дашнакцутюн».

Объявивший об отставке президент рассказал, что, когда принимал предложение занять пост главы государства, он исходил из того, что «новый президентский институт будет иметь инструменты, возможности влиять на внешнеполитическую, экономическую, инвестиционную политику, отношения с диаспорой, а также продвигать национальные интересы на международной арене». Однако весной 2018 года, напоминает он, произошла «бархатная революция» — антиправительственные выступления, которые возглавил Никол Пашинян, впоследствии ставший премьер-министром. Массовые протесты были вызваны выдвижением бывшего президента Сержа Саргсяна на пост главы кабмина. В конечном итоге он подал в отставку.

Отвечая на вопрос, почему он не покинул пост еще в 2018-м, Саркисян пишет, что «ответ очевиден»: он взял на себя ответственность за события в стране как президент республики. «Я был обязан сделать все, что в моих силах, чтобы избежать дальнейшего углубления внутреннего раскола, возможных столкновений, которые могли привести к крайне негативным последствиям. Я стремился использовать авторитет и связи, полученные в результате многолетней работы, использовать свой международный политический и экономический потенциал для построения сильного, стабильного государства», — отметил он.

В действительности оказалось, что президент не обладает конституционными инструментами, чтобы помогать своей стране, указал Саркисян. В Армении сложилась «парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никаких реальных инструментов», пояснил он. В частности, глава государства не может влиять «на вопросы войны или мира», наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными. При этом, по его словам, «возможности президента» воспринимаются не как «преимущество», а как «угроза» со стороны различных политических сил.

«(Это) реальность, при которой президент не может использовать большую часть своего потенциала для решения системных внутри- и внешнеполитических задач», — отметил Саркисян. Он призвал к осмысленным и продуманным решениям, в противном случае армяне окажутся «на обочине истории». «Мы больше не имеем права ошибаться!» — заключил он.

Согласно Конституции Армении, президент избирается Национальным собранием — парламентом сроком на семь лет. Один и тот же человек может быть избран только один раз. Глава государства следит за соблюдением Основного закона и облечен следующими полномочиями:

- заключает по предложению правительства международные договоры;

- назначает и отзывает по предложению премьер-министра дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях;

- назначает и освобождает от должности высший командный состав армии;

- по предложению премьер-министра присваивает высшие воинские звания;

- решает вопросы гражданства, помилования и др.

Внеочередные выборы проводятся не ранее чем через 25 дней и не позднее чем через 35 дней в случае отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти. Прошение о своей отставке глава государства подает в Национальное собрание.

Осенью 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обострении ситуации. Позже странам при посредничестве России удалось заключить перемирие. В результате Азербайджану отошли Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы, Армении остался Лачинский коридор. Россия отправила в регион миротворцев. Однако Ереван и Баку продолжают обвинять друг друга в обстрелах и нарушении границ. До сих пор не решен вопрос о демаркации границ.

После обострения обстановки в Нагорном Карабахе в Армении возник политический кризис, связанный с противостоянием Генштаба с премьером Николом Пашиняном. Он уволил замглавы, а затем и руководителя Генштаба, после чего военные потребовали его отставки. Президент Армении несколько раз блокировал назначение Пашиняном нового главы Генштаба.

В итоге в стране провели досрочные парламентские выборы. Пашинян сложил с себя полномочия. По итогам голосования сторонники премьера вновь заняли большинство в парламенте, а сам он вновь возглавил кабинет министров.