Россия занимает первое место среди торговых партнеров Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В 2021 году Узбекистан торговал со 182 странами. Товарооборот страны составил 42,1 миллиарда долларов.

По данным Госкомстата РУз, 25,5 миллиарда долларов товарооборота составил импорт и 16,6 миллиарда долларов - экспорт.

На долю России приходится 7,5 млрд долларов внешнеторгового баланса. При этом Россия обогнала Китай, крупнейшего торгового партнера Узбекистана за последние три года. Китай занял второе место с $7,4 млрд, Казахстан – третье с $3,9 млрд, Турция – четвертое с $3,4 млрд и Южная Корея – пятое с $1,9 млрд. На эти 5 стран приходится 55% внешней торговли Узбекистана.

Кыргызстан, Туркменистан, Германия, Украина и Афганистан входят в первую десятку стран, которые тесно торгуют с Узбекистаном.