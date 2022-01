Постоянный представитель при ОБСЕ Монголии вручил верительные грамоты

CentralAsia (MNG) - Постоянный представитель Монголии при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) М.Цэнгэг 21 января вручил верительные грамоты Генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид.

Постпред М.Цэнгэг в ходе встречи подчеркнул, что Монголия, как государство-участник ОБСЕ, будет вносить свой вклад в ее деятельность и делать упор на дальнейшее расширение сотрудничества в экономическом, экологическом и человеческом измерениях безопасности. Он также попросил Генерального секретаря оказать поддержку в увеличении числа монголов, работающих в Секретариате ОБСЕ.

Г-жа Хельга Шмид подчеркнула, что стороны активно сотрудничают в области защиты прав человека, улучшения избирательной системы, охраны границ и обеспечения безопасности с момента вступления Монголии в Организацию в 2012 году, выразив надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений и сотрудничества.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (сокращ. ОБСЕ; англ. Organization for Security and Co-operation in Europe; сокращ. OSCE; фр. Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) — крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии.

Прежнее название — «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе» (СБСЕ) — (CSCE: англ. Conference for Security and Cooperation in Europe, фр. Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe).

