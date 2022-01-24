Первые паломники из Узбекистана отправились в Мекку после двухлетнего перерыва

CentralAsia (UZ) - 22 января рейсом АО “Uzbekistan Airways” "Ташкент-Джидда" 239 граждан Республики Узбекистан отправились в паломничество Умра, сообщило УзА.

Паломников сопровождают группа руководителей, состоящих из ведущих имамов и специалистов, а также врачи.

Накануне отбытия все паломники сдали ПЦР-тесты и были обеспечены международными сертификатами о вакцинации.

Как отмечается, в этом году паломники из Узбекистана будут размещены в Мекке в гостинице «Хилтон» и в Медине в гостинице «Пулман». Эти гостиницы расположены рядом со священными мечетями, поэтому автобусы для поездки на молитву не понадобятся.

Паломники выразили удовлетворение тем, что после двухлетнего перерыва вновь можно совершить паломничество. Они также выразили благодарность арезиденту Узбекистана за создание удобств для мусульман, несмотря на сложную ситуацию.

Очередные рейсы намечены на 25 и 28 января. В Саудовскую Аравию отправятся еще 478 паломников.