Назван симптом, встречающийся у 73% заразившихся «омикроном»

CentralAsia (CA) - Почти три четверти (73%) всех заразившихся штаммом коронавируса «омикрон» в Бангладеш жаловались на насморк, об этом, как передает местная интернет-газета bdnews24, сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам.

Головные боли, по его словам, наблюдались у 68% пациентов, при этом 64% заболевших сообщили о чувстве усталости. Кроме того, по крайней мере 60% заразившихся данным штаммом жаловались на чихание или боли в горле, а 44% - на кашель.

«Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа», - предупредил Ислам.

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах. Он распространяется быстрее предыдущего штамма «дельта» и становится доминирующим.

За все время пандемии в Бангладеш, который является самой густонаселенной страной мира, выявили почти 1,7 млн заражений коронавирусной инфекцией.