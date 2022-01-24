Впервые в Монголии в ЕС зарегистрировано географическое указание облепихи аймака Увс

CentralAsia (MNG) - Географическое указание облепихи аймака Увс зарегистрировано в Европейском Союзе.

В ноябре 2019 года Национальная торгово-промышленная палата Монголии (MНТПП) и Ассоциация торгово-промышленных палат Германии (Deutscher Industrie- und Handelskammertag - DIHK) активизировали свои усилия по регистрации географических указаний облепихи Uvs в Европейском Союзе.

Монгольская национальная торгово-промышленная палата (MНТПП) сотрудничала с частным сектором для тестирования лаборатории облепихи аймака Увс и внесения поправок в документы.

Регистрация географических указаний облепихи аймака Увс в Европейском Союзе поможет защитить географические указания «облепихи аймака Увс» в странах-членах ЕС, а также предотвратить и остановить продажу контрафактной продукции.

Она также имеет преимущество в увеличении доходов местных производителей и фермеров облепихи, поддержке устойчивого бизнеса, сохранении уникального вкуса и качества благодаря окружающей среде и климату, создании нового туристического канала и использовании качественных и стандартных продуктов для потребителей.

В 2016 году географическое указание облепихи аймака Увс было зарегистрировано в Европейском Союзе при поддержке Ведомства интеллектуальной собственности, ассоциации географических указаний облепихи Увс и посольства Франции.

С 2019 года проектная группа SEQUA Национальной торгово-промышленной палаты Монголии, Ассоциация производителей облепихи Увс и Ассоциация торгово-промышленных палат Германии продолжили совместную работу и достигли вышеуказанных результатов.

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