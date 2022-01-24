В Казахстане за сутки выявили 11 340 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 11 тыс. 340 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан — 2512;

- Жамбылская область — 2024;

- город Алматы — 1953;

- Карагандинская область — 1866;

- Акмолинская область — 1015;

- Павлодарская область — 980;

- Атырауская область — 486;

- Западно-Казахстанская область — 372;

- Алматинская область — 354;

- Актюбинская область — 317;

- Восточно-Казахстанская область — 290;

- Костанайская область — 265;

- город Шымкент — 180;

- Северо-Казахстанская область — 178;

- Мангистауская область — 134;

- Кызылординская область — 124;

- Туркестанская область — 112.

На сегодняшний день в стране всего выявлен 1 млн 157 тыс. 681 заболевший коронавирусом.

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