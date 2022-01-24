В Казахстане за сутки выявили 11 340 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 11 тыс. 340 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан — 2512;
- Жамбылская область — 2024;
- город Алматы — 1953;
- Карагандинская область — 1866;
- Акмолинская область — 1015;
- Павлодарская область — 980;
- Атырауская область — 486;
- Западно-Казахстанская область — 372;
- Алматинская область — 354;
- Актюбинская область — 317;
- Восточно-Казахстанская область — 290;
- Костанайская область — 265;
- город Шымкент — 180;
- Северо-Казахстанская область — 178;
- Мангистауская область — 134;
- Кызылординская область — 124;
- Туркестанская область — 112.
На сегодняшний день в стране всего выявлен 1 млн 157 тыс. 681 заболевший коронавирусом.