Госдеп объявил о начале эвакуации дипломатов и их семей с Украины

CentralAsia (CA) - Госдепартамент США разрешил американским дипломатам добровольно покинуть Украину и рекомендовал гражданам США рассмотреть возможность отъезда из этой страны. Об этом сообщается в опубликованном заявлении ведомства.

«23 января 2022 года госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве», - следует из заявления.

Свою рекомендацию Госдеп объяснил «угрозой военных действий со стороны России», которые могут начаться «в любой момент». При этом в Вашингтоне заверили, что посольство продолжит работать штатно.

Находящимся на Украине американцам рекомендовали рассмотреть возможность отъезда уже сейчас. Как заявила на брифинге высокопоставленный представитель Госдепа, при внезапном начале конфликта «правительство США не сможет эвакуировать американских граждан». Основываясь на этой информации, находящиеся на Украине американцы «должны планировать свои действия соответствующим образом, в том числе используя коммерческие возможности, чтобы покинуть страну».

Госдеп также рекомендовал американцам не посещать Россию из-за «сохраняющейся напряженности» вдоль российско-украинской границы, ситуации с COVID-19 и ограниченных возможностей посольства оказать помощь гражданам США.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники передавал, что американское посольство в Киеве попросило Государственный департамент разрешить всем представителям неосновного персонала и их родным уехать. Впоследствии один из журналистов телеканала FoxNews написал в Twitter, что ведомство распорядилось начать эвакуацию в понедельник, 24 января. При этом в Госдепе эту информацию тогда не подтвердили.

В посольстве США в Киеве работают около 180 граждан США и 560 нанятых на месте граждан Украины. Эта цифра не включает членов семей дипломатов.

Как писал Bloomberg, согласно плану, который рассматривают Соединенные Штаты, членов семей дипломатов могут вывезти в обязательном порядке, а неосновной персонал посольства сможет выехать по своему желанию. Источник издания в Белом доме охарактеризовал разработку этого плана как часть рутинных мер по подготовке к возможному ухудшению ситуации с безопасностью на Украине.

По данным Bild и Daily Express, возможность эвакуации своих дипломатов из Украины также рассматривают Германия и Великобритания.

Как писала The New York Times со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины, эвакуацию дипломатов из страны готовит и Россия. В МИД России это опровергли.