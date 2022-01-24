Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус будет избран на второй срок

Тедрос Адханом Гебрейесус

CentralAsia (CA) - Нынешний гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус оказался единственным кандидатом на предстоящих выборах на пост нового гендиректора, сообщается на сайте организации.

Исполнительный комитет ВОЗ рассмотрит на открывающейся в Женеве 150-й сессии кандидатуру Гебрейесуса на назначение генеральным директором ВОЗ на второй пятилетний срок. Уточняется, что решение должно быть принято путем тайного голосования на ассамблее с 22 по 28 мая.

Отмечается, что прием кандидатур осуществлялся до 23 сентября 2021 года, в результате Гебрейесуса предложили 28 стран - членов организации. В число этих стран входят Австрия, Ирландия, Казахстан, Бахрейн, Барбадос, Дания, Индонезия, Хорватия, Ботсвана, Острова Кука, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Испания, Кения, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Оман, Португалия, Руанда, Словакия, Швеция, Тонго, а также Тринидад и Тобаго.

Гендиректор является главным административным лицом ВОЗ, осуществляющим контроль над международной деятельностью организации в сфере здравоохранения. Гебрейесус стал гендиректором ВОЗ в 2017 году.

Тедрос Аданом Гебреисус — эфиопский государственный деятель, бывший министр иностранных дел Эфиопии (2012—2016), генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (с 2017 года).

Гебреисус родился в семье инженера и домохозяйки. В 1986 году окончил бакалавриат Университета Асмэры по специальности «биология» и поступил на работу лаборантом в Министерство здравоохранения Эфиопии.

В 1992 году окончил магистратуру по специальности «иммунология инфекционных заболеваний» в Лондонской школе гигиены и тропической медицины при Лондонском университете, получив степень MSc (магистр естественных наук).

В 2000 году получил степень доктора философии в Ноттингемском университете (Великобритания) по специальности «общественное здравоохранение». Его диссертация была посвящена изучению влияния речных плотин на передачу малярии в эфиопском регионе Тыграй. За нее Тедрос получил звание «Молодой исследователь года» Американского общества тропической медицины и гигиены (2000). Проходил дополнительные образовательные курсы в Дании и Швеции.

Является специалистом по изучению малярии. Выступал соавтором многочисленных публикаций в ряде международных научных изданий. В 2012—2014 годах входил в состав консультативного совета Гарвардского университета «Руководящая роль министров в программе здравоохранения». Входил в состав Совета глобальных лидеров по вопросам репродуктивного здоровья Института Аспена (США), консультативного совета Университета Аддис-Абебы (Эфиопия).

В 2001—2003 годах возглавлял департамент здравоохранения региона Тыграй. В 2003 году был назначен заместителем министра здравоохранения Эфиопии.

В 2005—2012 годах — министр здравоохранения Эфиопии. На этом посту провел реформу системы здравоохранения страны с целью повышения доступности медицинской помощи. В результате его деятельности детская смертность снизилась на две трети, случаи инфицирования ВИЧ — на 90 %, смертность от малярии — на 75 %, от туберкулеза — на 64%. В 2010 году ООН признала Эфиопию одной из успешных стран в плане достижения Целей развития тысячелетия (2000—2015).

В 2012—2016 годах — министр иностранных дел Эфиопии.

Также являлся заместителем председателя 60-й Всемирной ассамблеи здравоохранения (2007; руководящий орган Всемирной организации здравоохранения — ВОЗ), председателем 56-й сессии Регионального комитета ВОЗ для стран Африки (2007), входил в состав правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (2008—2009), возглавлял организацию AIDS Watch Africa (2013).

В 2016—2017 годах — специальный советник премьер-министра Эфиопии.