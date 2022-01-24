В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 9 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки 22 января от коронавируса и пневмонии умерли 9 человек, передает оперативный штаб.
Сообщается, что у 8 пациентов был положительный тест на коронавирус, у одного - отрицательный.
На 24 января лечение от КВИ продолжают получать 152 тыс. 058 человек (150 тыс. 559+ и 1 тыс. 459 КВИ-), из них в стационарах лечатся 10 тыс. 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 141 тыс. 951.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 386 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 124;
- на аппарате ИВЛ – 71.
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