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В Узбекистане производство лекарственных средств увеличат в три раза

CentralAsia (UZ) -  Объем лекарственных средств в Узбекистане будет увеличен в три раза в ближайшие четыре года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, в котором говорится, что до 2026 года республика улучшит качество и количество безопасной фармацевтической продукции для населения. Производство лекарств увеличится в три раза, а внутренний рынок республики наполнят лекарственные средства собственного производства. Президент уже поручил ускорить развитие отрасли в ближайшие четыре года.

Решено ввести механизм гарантированной закупки фармацевтической продукции уже с 1 апреля 2022 года. Договор по закупкам будет заключен минимум на 3 года. Средства для этого выделит бюджет.

Рассчитывать на получение гарантий смогут производители лекарств и изделий медицинского назначения и медицинской техники, которые ранее не производились на территории Узбекистана.

Новые фармакологические препараты с 1 апреля 2022 года будут проходить государственную регистрацию на неограниченный срок, а с 1 июля 2022 года будет отменена обязательная сертификация произведенных в Узбекистане лекарств.

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