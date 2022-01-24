В Стамбуле подписан меморандум о сотрудничестве по защите прав узбекских женщин в Турции

CentralAsia (UZ) - Подписан меморандум о сотрудничестве между Генеральным консульством Узбекистана в Стамбуле и Ассоциацией за права узбекских женщин, созданной для защиты прав узбекских женщин в Турции, сообщает ИА «Дунё».

В результате сотрудничества за короткий период времени при поддержке наших активных граждан адресную помощь получили более 30 женщин. Как сообщается, было обеспечено возвращение 10 жертв торговли людьми в Узбекистан, восстановление заработной платы пяти женщинам в Турции, репатриация двух пациентов, лечившихся в стамбульских больницах, обеспечение временными рабочими местами четырех человек и другие вопросы.

Стороны согласовали план действий по выводу существующего сотрудничества на новый правовой уровень.