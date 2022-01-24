В Узбекистане выявлено 1300 новых больных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 13:14, 24 января 2022
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CentralAsia (UZ) - На 23 января в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 215063 человек. В течение прошедших суток зафиксировано 1300 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.
Новые больные выявлены во всех регионах страны. Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в столице (493), Ташкентской (152), Ферганской (178), Бухарской (70), Наманганской (57), Андижанской (55) Сурхандарьинской и Джизакской областях (по 41) и Республике Каракалпакстан (63).
Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1542 летальных исходов).
По данным Минздрава, всего в Узбекистане выздоровело 204217 (+942) инфицированных коронавирусом.
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