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В Узбекистане выявлено 1300 новых больных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  На 23 января в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 215063 человек. В течение прошедших суток зафиксировано 1300 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Новые больные выявлены во всех регионах страны. Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в столице (493), Ташкентской (152), Ферганской (178), Бухарской (70), Наманганской (57), Андижанской (55) Сурхандарьинской и Джизакской областях (по 41) и Республике Каракалпакстан (63).

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1542 летальных исходов).

По данным Минздрава, всего в Узбекистане выздоровело 204217 (+942) инфицированных коронавирусом.

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