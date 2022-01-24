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На Ангренской ТЭС построят два угольных энергоблока мощностью по 300 МВт

CentralAsia (UZ) -  На Ангренской теплоэлектростанции (ТЭС) планируется построить два новых современных угольных энергоблока мощностью по 300 МВт, которые будут введены в эксплуатацию в 2024-2025 годах, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РУз.

По данным Минэнерго, в настоящее время на станции используются для выработки электроэнергии и тепла 4 турбины, 5 котлов и 1 новый энергоблок. Суммарная установленная мощность станции составляет 393 МВт. Старые блоки были введены в эксплуатацию в период 1957-1963 годов, а новый энергоблок мощностью 150 МВт работает с 2016 года.

Станция производит 1,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии и 420 тысяч Гкал тепла в год. Эта выработанная электроэнергия и тепло покрывают на 100% потребности в электроэнергии города Ангрен (Ташкентская область) и прилегающих территорий.

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