NYT: США рассматривают возможность размещения войск в Прибалтике и Восточной Европе

Белый дом США

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы нескольких тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

Власти США рассматривают расширение военного присутствия в регионе на фоне растущих опасений по поводу возможного «вторжения» России на Украину, пишет газета.

В субботу, 22 января, на встрече в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид, высокопоставленные представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий, сообщили собеседники издания. Они включают отправку от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью «десятикратного увеличения» их численности, если ситуация ухудшится.

По словам источников газеты, Байден, как ожидается, примет решение уже на этой неделе.

Этот шаг, пишет NYT, станет «поворотным моментом» для администрации американского президента, которая до этого момента занимала сдержанную позицию в отношении Украины, опасаясь спровоцировать Россию. Но поскольку переговоры между представителями России и США не принесли результатов, администрация решила отказаться от этой стратегии.

Байден, выступая на прошлой неделе на пресс-конференции по случаю года пребывания на посту президента, заявил, что США в случае необходимости готовы увеличить американское военное присутствие на восточном фланге НАТО — в Румынии и Польше. Такую возможность он допускал и в декабре, подчеркивая, что это произойдет в случае «вторжения» России на Украину.

Президент Румынии Клаус Йоханнис приветствовал заявление Байдена об увеличении численности войск в стране в случае, «если ситуация безопасности еще больше ухудшится».

В субботу на Украину была доставлена первая партия груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн. Как сообщили в американском посольстве, в прошлом году США предоставили стране военную помощь на сумму более $650 млн, а с 2014 года Киев на эти цели получил помощь на $2,7 млрд. В воскресенье министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии второй партии вооружений весом более 80 тонн.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.