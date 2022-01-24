Узбекистан включили в десятку самых дешевых стран для жизни по версии глобальной базы данных Numbeo

CentralAsia (UZ) - По состоянию на январь текущего года, Узбекистан занял 133 место из 139 стран в индексе стоимости жизни в разных странах глобальной базы данных Numbeo.

Список составлен на основе примерно 50 цен на товары и услуги - цен на питание, аренду недвижимости, среднего чека в ресторанах, стоимости такси и общественного транспорта, а также проведения досуга, размера коммунальных платежей и мобильного телефона. За 100% берется стоимость жизни в Нью-Йорке.

Узбекистан занял 133 место с индексом 27,31, что означает, что стоимость жизни в стране дешевле, чем в Нью-Йорке более чем в три раза.

По отдельным параметрам лидерами оказались разные страны. Так, по стоимости аренды самыми дорогими стали Бермудские острова, Гонконг и Сингапур, а самыми дешёвыми — Афганистан, Пакистан и Непал. По стоимости продуктов в лидерах оказались Бермудские острова, Швейцария и Норвегия, а самые доступные цены предлагают Афганистан, Пакистан и Турция. По стоимости питания в ресторанах опередили всех Бермудские острова, Швейцария и Норвегия.

Самыми дорогими в рейтинге оказались Бермудские острова. В десятку самых дорогих стран также вошли Швейцария, Норвегия, Исландия, Барбадос, Джерси, Израиль, Дания, Багамы и Сингапур. Замыкают рейтинг Индия, Афганистан и Пакистан.