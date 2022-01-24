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В Казахстане создали Командование сил спецопераций

CentralAsia (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О создании командования Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан».

Кроме того, в стране появилась должность командующего Силами специальных операций.

Глава государства подписал указ 19 января. В тот же день в стране сменился министр обороны.

Как отмечается, новая структура создается в целях совершенствования системы обеспечения национальной безопасности Казахстана.

Кроме того, вносятся изменения и дополнения в некоторые акты президента РК, касающиеся назначения главнокомандующих и командующих Вооруженными силами.

Ранее Токаев отмечал, что в Казахстане следует усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах.

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