В Казахстане создали Командование сил спецопераций

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О создании командования Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан».
Кроме того, в стране появилась должность командующего Силами специальных операций.
Глава государства подписал указ 19 января. В тот же день в стране сменился министр обороны.
Как отмечается, новая структура создается в целях совершенствования системы обеспечения национальной безопасности Казахстана.
Кроме того, вносятся изменения и дополнения в некоторые акты президента РК, касающиеся назначения главнокомандующих и командующих Вооруженными силами.
Ранее Токаев отмечал, что в Казахстане следует усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах.