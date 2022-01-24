Токаев уволил главу Бюро национальной статистики Казахстана Нурболата Айдапкелова

Нурболат Айдапкелов

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана Нурболата Айдапкелова. Распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Айдапкелов возглавлял бюро с 28 октября 2020 года. До этого более четырех лет руководил комитетом по статистике Министерства национальной экономики.

С января 2001 года Айдапкелов работал на разных должностях в статистических ведомствах Казахстана. В 2009–2011 годах Айдапкелов был заместителем председателя Агентства по статистике, затем до 2013 года — ответственным секретарем той же организации. В 2013–2014 годах занимал должность директора департамента социальной и демографической статистики.

Кроме того, Айдапкелов был управляющим директором АО «НХ «КазАгро» (2007–2008) и председателем правления АО «КазАгроГарант» (2008–2009). Компании поддерживают госзапасы зерна, предоставляют займы и инвестируют в финансовую аренду сельскохозяйственного сектора.

На фоне массовых протестов в Казахстане в начале января Токаев распустил правительство, и уволил ряд госслужащих. Среди них два замглавы Комитета национальной безопасности Даулет Ергожин и Марат Осипов и руководитель ведомства, бывший премьер Карим Масимов. Также Токаев освободил от должности первого замглавы комитета генерал-лейтенанта Самата Абиша — племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Своих постов лишились и замсекретаря Совета безопасности Азамат Абдымомунов, министр обороны Мурат Бектанов и замминистра ДарынТуяков, а также глава Агентства по стратегическому планированию и реформам республики и бывший министр экономики Кайрат Келимбетов.

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