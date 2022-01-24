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На развитие социальной инфраструктуры Узбекистана предусмотрено более $7 миллиардов на два года

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на развитие инфраструктуры по программе развития социальной и производственной инфраструктуры до 2024 года будет выделено 76 трлн 881 млрд сумов (или более $7 млрд по текущему курсу ЦБ).

Данная программа была одобрена президентом Шавкатом Мирзиеевым в указе от 22 января текущего года «О мерах по развитию социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан в 2022-2024 годах».

Согласно программе в 2022-2024 годах предусмотрен ввод в эксплуатацию 54 230 общеобразовательных учреждений и 8 358-местных высших учебных заведений, 259 101 образовательное учреждение, 248 спортивных залов, общеобразовательных, творческих и специализированных школ, 88 310 дошкольных образовательных учреждений и 24 213-местных учреждений здравоохранения.

Указом президента создана Республиканская комиссия по развитию социальной и производственной инфраструктуры. Комиссия будет координировать деятельность министерств, ведомств, бизнес-ассоциаций и органов местного самоуправления, участвующих в программе.

Документ запрещает использование средств, запланированных в рамках программы, для покрытия заимствований из внутренних источников, иностранных кредитов и выплаты процентов по ним, а также выделение кредитов на строительство объектов.

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