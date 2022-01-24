В Таджикистане впервые за 2 месяца выявили случаи заражения COVID

- Таджикистан, общество
- 15:45, 24 января 2022
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CentralAsia (TJ) - За выходные в Таджикистане зарегистрировали 62 новых случая инфицирования COVID-19.
По данным Минздрава, заболевших коронавирусом в стране не было с 20 ноября прошлого года.
О том, что в стране вновь появился коронавирус Минздрав, сообщил поздно вечером 21 января на своем сайте.
«21 января, в ходе проведения очередного заседания Штаба министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана по принятию конкретных мер по профилактике и лечению больных COVID-19, было установлено, что в течение последнего дня в стране было зарегистрировано 23 новых случая заражения граждан этой инфекцией», - отмечалось в сообщении.
На субботу было выявлено 36 случаев, в воскресенье - еще 26.
В целом, с начала регистрации COVID-19 до сегодняшнего дня инфицировано 17 тыс. 180 человека, от этой болезни вылечился 16 тыс. 971 человек (98,9%), скончались 124.
Агентство «Азия Плюс» сообщает, что с конца декабря минувшего года по всему Таджикистану стал распространяться очень странный грипп. О том, что это именно грипп утверждали в Минздраве. Но лаборатории в стране выявляли десятки случаев коронавируса, пользователи соцсетей размещали посты и справки о том, что у них коронавирусная инфекция с положительным тестом на COVID-19.