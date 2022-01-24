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Великобритания вслед за США эвакуирует дипломатов с Украины
Здание посольства Великобритании в Киеве
Здание посольства Великобритании в Киеве

CentralAsia (CA) -  Великобритания вслед за США начала эвакуацию дипломатов с Украины. Об этом сообщается на сайте британского МИД. Ранее об этом также сообщило агентство ВВС со ссылкой на собеседников из числа чиновников.

«Некоторые сотрудники посольства и члены их семей отзываются из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Британское посольство остается открытым и продолжит выполнять важную работу», - говорится в сообщении.

При этом МИД Великобритании не рекомендует жителям страны осуществлять поездки на Украину, за исключением случаев крайней необходимости.

По словам британского посла на Украине Мелинды Симмонс, посольство остается открытым и продолжит работу.

По данным ВВС, Киев покинут около половины сотрудников посольства. Решение принято на фоне предупреждений о возможном «вторжении России». Этот шаг собеседники ВВС назвали превентивным.

Отъезд части британских дипломатов из Украины происходит вслед за решением Госдепа США о частичной эвакуации из страны и американских граждан. Как сообщило ведомство, из-за роста напряженности из страны вывезут членов семей дипломатов США, а также предоставят возможность уехать всем дипломатическим сотрудникам, не занятым на ключевых должностях. Также Госдеп рекомендовал гражданам США избегать поездок на Украину через Россию. Посольство США в Киеве продолжит свою работу.

МИД Украины уже заявил, что считает подобное решение «преждевременным» и не видит реальной новой угрозы для иностранных дипломатов. Внешнеполитическое ведомство Украины указало, что никаких событий, которые могли стать поводом для такого решения, не произошло, так как «угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года».

Сообщения о том, что Россия готовит «нападение» на Украину, начали появляться в СМИ осенью прошлого года: так, в начале ноября спутниковые снимки с российскими военными частями опубликовало издание Politico. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что США уведомили европейских партнеров о риске «вторжения» России на Украину. Позднее об угрозе российского вторжения стали говорить и официальные лица, в том числе президент США Джо Байден, власти Германии и других стран.

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