В Узбекистане полный этап вакцинации от коронавируса прошли 14,4 млн человек

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 22 января текущего года в Узбекистане от коронавируса полностью привиты 14,4 млн человек. Это 67,3% от запланированного к вакцинации населения, передает Минздрав РУз.

По данным Минздрава, в разрезе регионов самый высокий показатель в Самаркандской области (79,6%), а также в Ферганской и Андижанской областях, а самый низкий - в Кашкадарьинской области (47,3%).

На сегодняшний день общее количество использованных доз вакцины от коронавирусной инфекции превысило 41 млн 300 тыс., за минувшую неделю было использовано около 800 тыс. доз вакцин.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане разрешили вакцинировать детей от 5 лет.

С 1 апреля 2021 года в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Жители страны могут привиться китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac (3 этапа), российским «Спутником V» (2 этапа), шведско-британской AstraZeneca (2 этапа), американской Moderna (2 этапа) и американо-немецкой Pfizer/BioNTech (2 этапа). В сентябре прошлого года детей старше 12 лет допустили к добровольной вакцинации от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech.