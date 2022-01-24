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В Узбекистане сотрудники ППС начали использовать электрошокеры

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане сотрудники патрульно-постовой службы получили электрошокеры и прошли курс обучения по их применению, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД РУз.

В связи с тем, что сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с нарушителями, которые отказываются выполнять их требования и представлять документы для проверки, иногда даже применяя физическую силу, ведомством было решено принять соответствующие меры, отмечается в сообщении ведомства.

Теперь, в случае реальной угрозы жизни и здоровью сотрудников органов внутренних дел и пострадавших граждан, будет использован электрошокер для пресечения действий правонарушителей.

Отмечается, что сотрудники ППС области будут применять электрошокеры в опасных ситуациях, при невыполнении законных требований сотрудников правоохранительных органов и оказании сопротивления.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане участились случаи конфликтов между сотрудниками органов внутренних дел и нарушителями. В этом году в Навоийской области нарушителями ПДД был избит сотрудник ППС.

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