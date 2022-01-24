НАТО направляет дополнительные силы в Восточную Европу

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CentralAsia (CA) - Североатлантический альянс направляет дополнительные силы в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении НАТО, распространенном в Брюсселе.

«Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе, укрепляя сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать свою военную мощь на Украине и вокруг нее», - говорится в сообщении.

В документе подчеркивается, что «в последние дни ряд союзников сделали заявления относительно текущего или предстоящего развертывания» сил в Восточной Европе. «Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в поддержку давней миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Франция выразила готовность направить войска в Румынию под командованием НАТО. Нидерланды направляют два истребителя F-35 в Болгарию с апреля для поддержки деятельности НАТО по охране воздушного пространства в регионе, а также приводят в готовность корабельные и наземные подразделения Сил реагирования НАТО. Соединенные Штаты также ясно дали понять, что они рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза», - поясняет альянс.

Генсек альянса Йенс Столтенберг приветствовал «предоставление союзниками дополнительных сил НАТО».

«НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем укрепления восточной части альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей обстановки в области безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны», - отметил он.

Ранее The New York Times сообщала, что президент США Джо Байден рассматривает возможность переброски войск в страны Прибалтики и Восточной Европы. Пока речь идет о небольших контингентах, от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих, а также о передислокации авиации и кораблей. Но если стратегическая ситуация ухудшится, то речь может идти о размещении в Восточной Европе до 50 тыс. американских военных.

Одновременно в саму Украину продолжаются поставки военного снаряжения. 21 января Министерство обороны Эстонии сообщило, что глава ведомства Калле Лаанет и его коллеги из Латвии и Литвы Артис Пабрикс и Арвидас Анушаускас согласовали с США поставки оружия Украине. Так, Эстония передаст стране американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, а Латвия и Литва — зенитно-ракетные комплексы Stinger. Противотанковые комплексы для армии Украины направила и Великобритания.

Обострение ситуации происходит на фоне переговоров России, США и НАТО по безопасности. В середине декабря 2021 года Москва передала Вашингтону и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. Среди них был пункт о нерасширении НАТО на восток, в частности об обязательстве не принимать в состав альянса Украину, а также требование о выводе натовских вооруженных сил и техники с территории стран, не являвшихся членами союза в 1997 году. Это, в частности, Болгария и Румыния, куда и направляются сейчас дополнительные подразделения стран альянса. По этим предложениям Россия провела с США и НАТО серию переговоров, но договориться сторонам по указанным пунктам пока не удалось. НАТО называет требования России по сокращению военного присутствия в новых странах альянса неприемлемыми.