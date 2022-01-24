Президент Узбекистана примет участие в саммите государств Центральной Азии и Китая

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 января примет участие в онлайн-саммите «государства Центральной Азии – Китай» по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

По информации пресс-службы главы государства, в соответствии с повесткой дня мероприятия, которое пройдёт по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина, будут подведены итоги 30-летнего сотрудничества между странами Центральной Азии и Китаем, рассмотрены вопросы дальнейшего развития многоплановых отношений и определены перспективные сферы практического взаимодействия.

В онлайн-саммите примут участие председатель Китая Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

По итогам онлайн-саммита планируется принятие Совместного заявления.