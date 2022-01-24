В России за сутки выявили 65,1 тыс. случаев COVID

CentralAsia (CA) - В России за сутки заражение коронавирусом выявили у 65 тыс. 109 человек, следует из данных оперативного штаба. Общее число заразившихся за все время распространения вируса составляет 11 млн 173 тыс. 300.

Это новый максимум за все время пандемии, показатель обновляет рекорд четвертый день подряд.

За сутки с коронавирусом было госпитализировано 5 тыс. 970 человек, это меньше на 3,9% по сравнению с предшествующими сутками.

Максимальный суточный прирост числа заразившихся зарегистрировали в Москве (19 тыс. 509), он же стал новым максимумом для региона. Общее число случаев COVID-19 в столице с начала пандемии составляет 2,19 млн. Кроме того, на 8 тыс. 413 случаев увеличилось общее число заразившихся в Санкт-Петербурге, оно достигло 930,1 тыс. Еще 5 тыс. 980 человек заразились в Московской области, всего там выявили 699 тыс. случаев заболевания.

Также в России за сутки умерли 655 человек, это минимальное значения с 29 июня. В том числе 71 человек скончался в Москве (38,4 тыс. всего), 63 человека в Петербурге (29,4 тыс. всего), 39 человек в Подмосковье (13 тыс. всего), 26 — в Красноярском крае (9,3 тыс. всего), 25 — в Алтайском крае (7,1 тыс. всего).

Общее число смертей, по информации штаба, составляет 326 тыс. 112.

Последние данные оперативного штаба по вакцинации в России доступны по состоянию на 21 января. По ним прививку одним компонентом сделали 81,9 млн человек, полный курс вакцинации прошли 78 млн человек. Коллективный иммунитет составил 64,4%.