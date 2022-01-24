Старший зять Мирзиеева Ойбек Турсунов исключён из списка аффилированных лиц «Капиталбанка»

CentralAsia (UZ) - Старший зять президента Узбекистана Ойбек Турсунов исключён из списка аффилированных лиц «Капиталбанка». Контрольный пакет акций мог перейти во владение российского «Телекоминвеста», дочерней структуры холдинга USM. Об этом говорится на Едином портале корпоративной информации.

Вместо Ойбека Турсунова список аффилированных лиц «Капиталбанка» дополнен компанией «Телекоминвест» и аффилированной ей компанией «Корус» (Россия).

В октябре прошлого года Ойбек Турсунов приобрёл 112,49 миллиона акций «Капиталбанка» в дополнение к уже имевшимся у него 52,43 миллионам акций и вошёл в список аффилированных лиц банка. Тогда его доля составляла 50%, но после сделки банка с «Телекоминвестом» она сократилась до 41,6%.

С 6 по 18 января 2022 года фондовой биржей было зарегистрировано девять сделок с пакетами акций «Капиталбанка» на 975,46 млрд сумов или 90 млн (в каждой сделке — по 32,98 млн штук акций, или 8,33% от уставного капитала банка), включая сделку от 10 января по покупке «Телекоминвестом» дополнительно 8,3% акций. В результате «Телекоминвест» стал владельцем 25% акций.

Ойбек Турсунов - старший зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева — женат на старшей дочери Мирзиёева — Саиде Мирзиёевой. С января 2017 года он занимает должность первого заместителя главы Администрации президента Республики Узбекистан, имеет многочисленные бизнесы по всей стране.

Ойбек Турсунов в 2017 году был назначен генеральным директором дирекции государственных резиденций Управления делами ФХД (Финансово-хозяйственного департамента) Администрации президента. Занимает ли он эту должность по сей день – официально пока неизвестно.

Аффилированные лица — физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность банка.