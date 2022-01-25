В Киеве отметили годовщину установления дипломатических отношений между Монголией и Украиной

CentralAsia (MNG) - 21 января, в день 30-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Украиной, в здании Верховной Рады Украины состоялось юбилейное мероприятие. В мероприятии приняли участие председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, глава депутатской группы дружбы Украина-Монголия Игорь Кривошеев, заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник и другие официальные лица.

В своих выступлениях стороны подчеркнули, что на протяжении последних трех десятилетий между двумя странами успешно развиваются отношения и сотрудничество в политической, экономической, культурной и образовательной сферах, и выразили готовность к их дальнейшему расширению.

На мероприятии по случаю юбилея была представлена ​​книга «Шлях Чаплi» о молодом Чингисхане, написанная на русском и украинском языках монгольским писателем и исследователем Ц. Цогтсайханом, проживающим в Украине, в результате многолетних исследований, была представлена ​​во время мероприятия по случаю юбилея, а вечером книга была официально представлена ​​в книжном магазине «Сяйво книги» в Киеве.

Ц. Цогтсайхан в течение последних 10 лет проводил исследования и переводил книгу «Сокровенное сказание монголов» на украинский язык, а сейчас сотрудничает с Украинским институтом востоковедения над публикацией.

На мероприятии также выступила монгольская фольклорная группа «Хөх Тэнгэр».

В мероприятиях приняли участие руководители крупных организаций и компаний, в том числе Ассоциации геологов Украины и Торгово-промышленной палаты Украины, деятели политики и культуры.

Монгольско-украинские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Монголией и Украиной, установленные 21 января 1992 года. У стран нет посольств в столицах — связь с Монголией поддерживается Посольством Украины в Китае в Монголии (по совместительству). Интересы Монголии в Украине представляются Посольством Монголии в Польше и Консульским агентством Монголии в Киеве.

Отношения между Украиной и Монголией развиваются уже довольно давно — страны плодотворно сотрудничали ещё во времена СССР. Сейчас между государствами действует безвизовый режим. Диалог на высоком уровне имеет стабильный и доброжелательный характер, главы государств регулярно совершали визиты друг к другу, а также встречались во время во время проведения «Саммита тысячелетия» в Нью-Йорке (2000), официальных мероприятий по случаю 60-летия со дня образования Израиля (Иерусалим, май 2008), в рамках 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, сентябрь 2009), а также в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (январь 2011).

Сегодня число монгольских студентов, получивших образование в Украине насчитывает до семи тысяч. Выпускники Киева, Харькова, Одессы, Кировограда работают в правительстве и парламенте Монголии, возглавляют банки и горнодобывающие корпорации, являются ведущими специалистами в сфере науки и технологий, образования, искусства Монголии.

На сегодня в Монголии проживают до 200 украинцев.

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