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Монголия выпускает четвертую вакцину против COVID для борьбы с омикронным всплеском, — The Korea Herald

CentralAsia (MNG) -  Монголия начала вводить четвертую дозу вакцины против COVID-19 по всей стране на добровольной основе, начиная с 7 января, говорится в заявлении посольства Монголии в Сеуле для прессы в воскресенье.

Около 66,7% населения Монголии получили две прививки от COVID-19, а 31,0% — третью.

В заявлении для прессы говорится, что уровень смертности от COVID-19 в Монголии был ниже по сравнению с развитыми странами из-за ее немедленной кампании вакцинации и того, что она выдержала повторяющиеся волны COVID-19 с минимальным ущербом без введения строгих карантинных мер.

«Поскольку вариант Омикрон быстро распространяется по всему миру, Монголия реализует стратегию преодоления новой волны путем введения третьей дозы вакцины против COVID-19 всему населению, а также путем введения четвертой дозы на добровольной основе», — говорится в сообщении.

«Стратегия также позволяет избежать введения строгих карантинных мер», — добавил он.

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