VOX POPULI: Странное монгольское имя защищает от демонов

CentralAsia (MNG) - Энэбиш, 45-летний мужчина, живущий в Улан-Баторе, столице Монголии, работает электриком и в основном выполняет электропроводку в домах.

На днях я брал у него интервью в Интернете. — Там холодно? Я попросил. «Нет, в этом году тепло. Температура сейчас только минус 20 градусов, - ответил он бодрым голосом.

Его имя, Энэбиш, означает «не это». — Странное имя, — заметил я. Почему? Я задал довольно невежливый вопрос.

Имя призвано защищать его от злых духов, говоря: «Это не этот ребенок идет на тот свет», — пояснил он.

Два его старших брата умерли сразу после рождения. По словам монгола, его имя отражает сильное желание его родителей, чтобы их третий сын прожил долгую жизнь.

На самом деле в Монголии не принято давать новорожденному имя, предназначенное для защиты ребенка от демонов. Два примера — это имена, которые означают «никто» и «не человек». Удивительно, но есть даже имя, означающее «безымянный» — Нэргуй.

Читая газеты в эти дни, я замечаю тревожную тенденцию - увеличение статей, в которых настоящие имена людей не раскрываются без уважительной причины.

Есть много ужасных демонов не только в Монголии, но и во всем остальном мире. Тенденция, вероятно, указывает на увеличение числа людей, которые требуют, чтобы они оставались анонимными, чтобы оградить себя от любой беспричинной клеветы или неприятностей.

Однако демоны, вероятно, чувствуют себя комфортно в мире анонимности. Имена людей являются продуктами человеческого общества, где есть другие, которые называют их по именам.

Размышляя о том, что все большее число людей хотят остаться анонимными, я не могу не чувствовать одновременно чувства опустошения и беспокойства.

«Возможно, это странное имя, но мне очень нравится мое имя», — гордо сказал Энэбиш. Имя любого человека важно для этого человека.

Имя человека — это его личность. Эти мысли убеждают меня в тяжести ответственности, связанной с раскрытием имен людей в новостях.

— Асахи Симбун, янв. 23

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Vox Populi, Vox Dei — популярная ежедневная колонка, освещающая широкий круг тем, включая культуру, искусство, социальные тенденции и события. Написанная ветеранами-писателями Асахи Симбун, колонка предлагает полезные взгляды и понимание современной Японии и ее культуры.

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