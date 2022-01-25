CentralAsia (MNG) - Индекс стоимости жизни по странам на 2022 год. Эти индексы являются историческими и периодически публикуются.

По состоянию на январь текущего года, Монголия заняла 104 место из 139 стран в индексе стоимости жизни в разных странах глобальной базы данных Numbeo.

Список составлен на основе примерно 50 цен на товары и услуги — цен на питание, аренду недвижимости, среднего чека в ресторанах, стоимости такси и общественного транспорта, а также проведения досуга, размера коммунальных платежей и мобильного телефона. За 100% берется стоимость жизни в Нью-Йорке.

Монголия заняла 104 место с индексом стоимости жизни 34.74, что означает, что стоимость жизни в стране дешевле, чем в Нью-Йорке более чем в три раза.

Кроме того, Монголия набрала 11,22 балла по индексу арендной платы, заняв 87-е место, 23,72 балла по индексу стоимости жизни плюс арендная плата, заняв 100-е место, 36,14 балла по индексу продовольствия, заняв 89-е место, 22,80 балла в индексе цен на рестораны заняв 117-е место и 24,34 балла по индексу местной покупательной способности заняв 111-е.

Что касается соседей Монголии, то Китай занял 80-е место, а Россия — 101-е. После Монголии следующие страны заняли другие места в следующем порядке: Аргентина, Сомали, Ирак, Кения, Армения, Марокко, Уганда, Бразилия, Бангладеш, Замбия, Танзания, Перу, Руанда, Северная Македония, Шри-Ланка, Беларусь, Украина, Нигерия, Молдова, Парагвай, Грузия, Азербайджан, Египет, Сирия, Казахстан, Турция, Непал, Тунис, Узбекистан, Косово (спорная территория), Алжир, Колумбия, Индия, Афганистан и Пакистан.

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