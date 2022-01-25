Соединение США и Монголии: обсуждаются прямые рейсы

CentralAsia (MNG) - Запуск прямого рейса между Монголией и США обсуждали представители МИД Монголии, Управления гражданской авиации, авиакомпании МИАТ и посольства Монголии в США. В ходе онлайн-встречи стороны обсудили подготовку к прямому рейсу, обменялись мнениями и информацией о ходе работ и дальнейших шагах.

В июне МИАТ Монгольских авиалиний совершил первый в истории прямой рейс в Соединенные Штаты, чтобы эвакуировать некоторых своих граждан, застрявших там, со специальной доставкой средств индивидуальной защиты. Второй прямой рейс был проведен в августе 2020 года.

Авиакомпания МИАТ представила сравнительное исследование использования самолетов Boeing 787 для дальних рейсов, прибыль и последние обновления других операций.

В 2019 году МИАТ Монгольские авиалинии получили самолеты Boeing 787-9. Это позволило авиакомпании из Улан-Батора летать в города Европы и Северной Америки, открывая целый ряд новых возможностей для бесстрашных путешественников.

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