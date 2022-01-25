CentralAsia (MNG) - Ежегодно публикуются рейтинги международных правозащитных и общественных организаций, ООН, ОБСЕ, которые отражают ситуацию с преступностью в странах мира. По состоянию на январь текущего года, Монголия занимает 43 место из 142 стран по индексу преступности в разных странах глобальной базы данных Numbeo.

Монголия набрала 53,73 балла по индексу преступности, 46,27 балла по индексу безопасности.

Основные критерии оценки уровня преступности в государствах:

качество предоставляемой медицинской помощи;

количество аварий местного транспорта;

уровень уличной преступности;

активность террористов.

Высокий уровень преступности наблюдается в странах или регионах, где преобладает бедность и недостает рабочих мест. Строгие действия органов правопорядка и суровые приговоры обычно снижают количество преступлений. В таких странах, как Катар, ОАЭ, Тайвань, Остров Мэн, Оман, Швейцария, Гонконг и Япония весьма низкая преступность по данным Numbeo. Во многом благодаря очень эффективным правоохранительным органам.

Что касается соседей Монголии, то Китай занял 115-е место, а Россия — 94-е.

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