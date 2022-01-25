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Практика Китая в области лесоразведения находится под пристальным вниманием министерства Монголии

CentralAsia (MNG) -  Министр окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдэнэ провел виртуальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Китайской Народной Республике Т.Бадралом.

Подчеркнув, что монгольские компании выражают заинтересованность в сотрудничестве с Китаем, поскольку страна делает сектор окружающей среды и зеленого развития своим приоритетом, посол Т. Бадрал отметил, что благодаря государственной политике в Китае с 1978 года было восстановлено лесное хозяйство на площади в один миллион квадратных километров.

Поскольку большинство монгольских студентов, обучающихся в Китае, выбрали профессии, связанные с общественными науками, стороны отметили возможность дальнейшего сотрудничества в подготовке квалифицированных специалистов в области окружающей среды и туризма, а также согласились с необходимостью подготовки кадров в области лесоразведение и борьба с опустыниванием.

Министр окружающей среды и туризма Б. Бат-Эрдэнэ выразил готовность расширять сотрудничество по внедрению успешного опыта Китая по посадке деревьев в пустыне, обмену информацией и борьбе с желтой пыльной бурей с целью сокращения опустынивания и успешной реализации проекта общенациональной кампании «Один миллиард деревьев».

Кроме того, они обсудили создание меморандума о сотрудничестве в области экологии и окружающей среды между Министерством окружающей среды и туризма Монголии и Министерством экологии и окружающей среды Китайской Народной Республики.

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