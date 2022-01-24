СГБ Узбекистана будет отвечать за кибербезопасность страны

CentralAsia (UZ) - Служба государственной безопасности могут назначить уполномоченным органом в области кибербезопасности. В настоящее время законопроект «О кибербезопасности» находится на рассмотрении депутатов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев.

По словам Кушербаева целями данного законопроекта являются регулирование отношений в сфере кибербезопасности в киберпространстве Узбекистана; определение полномочий, прав и обязанностей уполномоченного органа в области кибербезопасности; создание правовой базы для стимулирования, развития национальной индустрии кибербезопасности, которая заключается в принятии мер государственной поддержки, подготовке специалистов по кибербезопасности, создании национальных операционных систем, программного обеспечения.

Согласно законопроекту, уполномоченным государственным органом в области кибербезопасности определена СГБ Узбекистана.