Для въезжающих в Узбекистан отменили обязательное экспресс–тестирование на коронавирус

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана решили с 25 января отменить обязательное экспресс–тестирование для въезжающих.

Решение принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом при Минздраве. Обязательное тестирование ввели 15 января, нововведение стало причиной возникновения больших очередей в пунктах пропуска и недовольства жителей - стоимость теста составила $5.

Согласно решению спецкомиссии 25 января тестирование отменяется при пересечении границы на всех видах транспорта.

С 15 января все, пересекающие границу Узбекистана, были обязаны сдать экспресс-тест на коронавирус в аэропортах, железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах.

Между тем, все прибывающие в страну по-прежнему обязаны предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19, сданного не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.