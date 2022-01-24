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В Узбекистане аккредитовали представительство «Газпромбанка» России

CentralAsia (UZ) -  Центральный банк Узбекистана аккредитовал представительство российского банка «Газпромбанк», сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

Представительство создано в целях установления, поддержания и развития связей с государственными органами, финансово-кредитными организациями, образовательными и хозяйствующими субъектами Узбекистана, содействия развитию международного бизнеса банка в стране, а также поддержания инициатив и проектов, реализуемых банком.

«Газпромбанк» – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.

В настоящее время «Газпромбанк» участвует в капитале банков, расположенных в России, Республике Беларусь, Швейцарии и Люксембурге, финансовых компаний на Кипре и в Гонконге, имеет представительства в Нур-Султане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).

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