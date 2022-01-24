Власти Узбекистана доставили из России на родину мигранта, упавшего с высоты

CentralAsia (UZ) - Узбекистанца, получившего тяжелые травмы во время работы на стройке в РФ, доставили на родину, сообщили в Агентстве по внешней трудовой миграции.

Как сообщает ведомство, ранее поступил запрос от жительницы Хорезмской области с просьбой об оказании помощи в возвращении в Узбекистан ее супруга, получившего тяжелые травмы во время работы в России.

В заявлении гражданки указывалось, что ее муж в мае 2019 года уехал на заработки в Россию. В ноябре 2021 года работая на стройке, он упал с высотного здания и получил тяжелую травму позвоночника.

На сегодняшний день гражданин не может самостоятельно передвигаться и потерял трудоспособность, и по возвращению в Узбекистан продолжит процесс лечения.

Усилиями Генконсульства Узбекистана в Москве мужчине в короткие сроки выдали удостоверение на возвращение на Родину.

«23 января гражданин Б.М. был доставлен в Узбекистан рейсом Москва-Ташкент под наблюдением врача за счет средств Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, работающих за рубежом. В Ташкентском международном аэропорту его встретили сотрудники Агентства по трудовой миграции и близкие родственники. В сопровождении близких родственников его препроводили в Хорезм», - отметили в Агентстве.