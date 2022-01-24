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Компания Алишера Усманова почти полностью выкупила «Ахангаранцемент»

CentralAsia (UZ) -  Akkermann Cement CA — дочерняя компания российской Akkermann Cement — приобрела 98,6% акций завода «Ахангаранцемент», сообщили в пресс-службе компании.

Группа предприятий, объединенных брендом Akkermann Cement, входит в многопрофильный российский холдинг USM Алишера Усманова. В 2021 году компания произвела около 4 млн тонн цемента.

Главные активы компании – цементные заводы в Новотроицке и Горнозаводске, а сейчас к ним присоединится и «Ахангаранцемент». В конце прошлого года узбекский завод ввел в эксплуатацию новую линию по производству цемента сухим способом мощностью 2,5 млн тонн в год. Специалисты Akkermann Cement должны будут оказать содействие в эффективном управлении данной линией.

По словам главы совета директоров компании Антона Селявко, вся прибыль, генерируемая в «Ахангаранцемент», останется в Узбекистане и будет направлена на социально-экономическое развитие страны.

«Мы видим в этом большой потенциал. Растущее население, спрос на качественное новое жилье, в перспективе – поддержка покупательского спроса через ипотечное кредитование, все это будет способствовать росту потребления цемента», — сказал Селявко.

В сообщении отмечается, что сделка была реализована с привлечением средств российского «Газпромбанка».

ОАО «Ахангаранцемент» — одно из ведущих предприятий цементной промышленности в Узбекистане. С 2006 года входит в состав холдинга «Евроцемент груп». Предприятие производит цемент разных типов (высококачественный портландцемент, шлакпортландцемент), огнеупорный кирпич и другую продукцию. Мощность предприятия составляет 2,18 млн тонн цемента в год.

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