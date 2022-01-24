Мощный снегопад обрушился на Турцию, аэропорт в Стамбуле закрыт

CentralAsia (CA) - Наиболее мощные за последние 54 года снегопады обрушились на юг Турции, нарушив транспортное сообщение в южной части турецкой провинции Газиантеп, сообщает издание Milliyet.

В результате интенсивных снегопадов (местами выпало до 48 мм осадков) высота снежного покрова повысилась до 0,5-1метра. Власти страны направили в регион 2 военных вертолета для эвакуации населения из горных районов. Кроме того, для расчистки снега и транспортировки людей задействовали около 900 единиц спецтехники.

Экстренные службы смогли эвакуировать примерно 3000 человек, а также вытащили из-под снежных завалов и из канав приблизительно 2000 застрявших автомобилей.

В Стамбуле из-за снегопада отменены занятия в университетах, приостановил работу международный аэропорт.

Метеорологи предупреждают, что снегопад в Стамбуле усилится к вечеру и будет продолжаться еще три дня. Местные власти призывают граждан без необходимости не выходить из домов. Температура в городе опустилась до - 2 градусов, что на 4-6 градусов ниже средних показателей для января.

Университеты в Стамбуле закрыты до среды, у школьников сейчас каникулы, инвалиды и беременные женщины освобождены от работы в течение двух дней. Ночью из-за сильной гололедицы был перекрыто движение на трассе Стамбул - Анкара, оно было возобновлено в утренние часы.

Растет число автомобильных аварий. В Стамбуле десятибалльные пробки, движение транспорта очень медленное. Муниципальные службы не успевают убирать снег с проезжей части, и даже зимние шины не всегда помогают.

Kıymetli Sürücüler,



İkinci bir duyuruya kadar;#Trakya istikametinden #İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️



Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur.#ÖnceSağlıkÖnceGüven pic.twitter.com/XKIl65RmVT — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022