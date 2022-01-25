Моя жизнь в Азии: американский юрист открыл первую монгольскую юридическую практику, соответствующую международным стандартам

Олдрич (в первом ряду, в центре) с коллегами из одной из его предыдущих юридических фирм в Улан-Баторе.

CentralAsia (MNG) - «Я родился в 1960 году в Саут-Форк на Лонг-Айленде и вырос в сельской местности, населенной фермерами, рыбаками, разнорабочими и мелкими лавочниками. Моя мать, Алиса Лапински, была дочерью польских иммигрантов, мой отец, Элмер «Кэппи» Олдрич был плотником английского происхождения, который мог проследить нашу родословную на Лонг-Айленде до 1720-х годов, а нашу линию Новой Англии — еще дальше до начала 17 века», - пишет М. А. Олдрич. «Я поступил в Джорджтаунский университет в Вашингтоне в 1978 году и решил стать специалистом по азиатским исследованиям. Я был в восторге от своего выбора. Поскольку Джорджтаун был иезуитским университетом, профессора подчеркивали целостный и межкультурный подход к Азии. Как можно понять Японию, не понимая Китая, и наоборот? Или восточноазиатский буддизм без его индийских предшественников?»

Когда я был в Корее, я подал документы в Колумбийский университет, потому что у них была программа изучения китайского права. Я вернулся в США в 1985 году, но вскоре обнаружил, что в юридической школе есть аспект конкуренции, который идет вразрез со многими принятыми мною этическими принципами, такими как ошибочное убеждение, что в конкуренции все честно. Это также был первый раз, когда я осознал тот факт, что я был выходцем из рабочего класса.

Чтобы получить опыт работы в странах, говорящих на мандаринском диалекте, до окончания учебы в 1987 году я взял отпуск, чтобы работать в Ding & Ding Law Offices на Тайване под руководством Ding Mow Sung. Это был фантастический опыт применения культурных и языковых навыков, коммерческого чутья, грамотного составления чертежей и юридического анализа в бизнес-проектах.

Несмотря на то, что движение в Тайбэе было ужасным, а городские автобусы переполнены, это было незначительным раздражением, и я нашел понятия порядочности, доброты и этикета, которые я абсолютно обожал на Тайване. Тогда же я встретил Чжуан Мэй-чжи, женщину, которая стала моей женой.

Граница Монголии

К 2009 году мне стало скучно в Пекине, и работа в Китае стала рутиной. Моя юридическая фирма получила запрос от монгольской юридической фирмы на старшего юриста, который был бы готов работать с ними, чтобы улучшить их стандарты обслуживания. Они знали, что их страна находится на пороге изобилия природных ресурсов. Страна находится на настоящих горах золота, угля, серебра, лития, меди и других ресурсов.

Я приехал на два месяца, а в итоге остался на шесть лет, чтобы создать первую монгольскую юридическую практику, соответствующую международным стандартам. Я обнаружил, что монгольские юристы необычайно способны приспособиться к требованиям мировой практики. Я работал с талантливыми, способными и многоязычными профессионалами.

Успокоение

В течение многих лет я таскал за собой свою терпеливую жену из Тайваня в Гонконг, затем в США, снова в Гонконг, затем в Пекин и, наконец, в Улан-Батор. Монголы невероятно добрые, но там нет китайской общины, и повседневная жизнь довольно тяжелая.

Мы договорились, что она вернется в свою родную деревню на Тайване, чтобы построить для нас дом престарелых, а я продолжу монгольский проект, поскольку он по-прежнему был для меня продуктивным и интересным. Но в День сурка (2 февраля) 2015 года я собрал чемоданы и вернулся домой к ней на Тайвань.

Я написал свою третью книгу «Улан-Батор за пределами воды и травы» (2017) здесь и заканчиваю «Старая Лхаса: спутник путешественника». Всякий раз, когда чума пройдет, я планирую посетить районы Китая, связанные с маньчжурами, чтобы исследовать мою следующую книгу об их истории и культуре.

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