Монголия и Rio Tinto урегулировали давний спор по поводу медного рудника Оюу-Толгой

CentralAsia (MNG) - Самый важный проект развития Rio Tinto может вернуться в нужное русло после того, как горнодобывающая компания заключила широкомасштабное соглашение с правительством Монголии по урегулированию споров, которые препятствовали прогрессу в расширении медного рудника Оюу-Толгой на 6,9 млрд долларов США (10 млрд долларов США).

Правительство Монголии и Rio Tinto Plc (RIO.AX), (RIO.L) заявили во вторник, что достигли соглашения о прекращении давнего спора по поводу проекта расширения медно-золотого месторождения Оюу-Толгой стоимостью 6,925 млрд долларов.

Сделка знаменует собой позитивное событие для Rio Tinto, которая страдает от отказа Сербии на прошлой неделе от предложенного ею литиевого рудника, а также от сопротивления местного населения проектам в Гане, США и других странах.

Генеральный директор Rio Tinto Якоб Стаусхольм дважды посещал Монголию за последние месяцы, пытаясь спасти проект на фоне растущих опасений, что экономические выгоды от проекта для монголов сводятся на нет.

Монголии принадлежит 34% месторождения Оюу-Толгой, одного из крупнейших в мире известных месторождений меди и золота. Rio контролирует остальную часть через свою 51-процентную долю в зарегистрированной в Торонто компании Turquoise Hill Resources Ltd (TRQ.TO) и управляет рудником.

В рамках сделки Turquoise Hill избавится от долга правительства Монголии в размере 2,4 миллиарда долларов. Кроме того, вскоре начнется строительство подземной части Оюу-Толгой, а первая добыча ожидается в первой половине 2023 года.

Расширение будет оплачено денежными средствами, изменением графика погашения существующего долга и предоплаченной продажей медного концентрата компании Turquoise Hill.

Проект также обязался покупать электроэнергию в монгольской сети, как только она сможет обеспечить поставки. Rio заявила, что будет работать над добавлением возобновляемой энергии в сеть. Тем временем правительство продлило соглашение об импорте электроэнергии из Китая до 2023 года.

«Мы твердо верим в будущее этой страны, и я лично привержен тому, чтобы народ Монголии извлекал выгоду из Оюу-Толгой вместе с нашими акционерами», — говорится в заявлении Якоба Стаусхольма.

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамрай, премьер-министр Монголии, заявил, что сделка «демонстрирует миру, что Монголия может устойчиво работать вместе с инвесторами и стать надежным партнером».

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