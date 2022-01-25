Крупнейшие киберспортивные соревнования стартовали в Монголии

CentralAsia (MNG) - Jig Jug, первая комплексная платформа для прямых трансляций в Монголии, запустила национальный чемпионат по киберспорту. Соревнования пройдут с января по июнь 2022 года в трех категориях: PUBG Mobile, DOTA2, CS:GO и Mobile Legends.

В рамках данного конкурса команда платформы Jig Jug подпишет срочный контракт и будет работать с лучшими командами с многолетним опытом и со своим «комьюнити» в сфере киберспорта такими как «МЕТА», «EG Studio», «TechNomad Gaming» и «Caster Tuvshuun». В дальнейшем планирует провести множество интересных конкурсов, соревнование и стримов.

Они также официально приобрели FACEIT, один из лучших в мире киберспортивных серверов, и будут продолжать эксплуатировать сервер. Поскольку этот сервер имеет единственную официальную лицензию «AntiCheat» в Монголии, мероприятие подтвердило, что участники CS: GO смогут соревноваться на 100% честно.

Шаг 1 или ?????????

Первый раунд конкурса прошел четыре раза с призовым фондом в 1 000 000 тугриков каждый, первые матчи прошли онлайн 7, 8, 14 и 15 января, и были объявлены победители.

Шаг 2 или ????????????

Конкурс будет проводиться дважды в феврале и апреле с общим призовым фондом 8 000 000 тугриков. Соревнования будут организованы в формате LAN на высоком профессиональном уровне с участием зрителей и комментаторов.

Шаг 3 или последний этап НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА

Финальные соревнования, которые состоятся в июне, пройдут в категориях «CS:GO» и «DOTA2» с призовым фондом по 30 000 000 тугриков каждая, а также в категориях «MobileLegends» и «PUBG». с призовым фондом 20 500 000 тугриков каждый.

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